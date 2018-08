Een leerkracht betaalt elk jaar 261 euro uit eigen zak. Een ouder 68 euro: “De vulkaan staat op uitbarsten”

Het is de ruggengraat van ons onderwijs. De kleuterklas, waar ze hun eerste vriendjes maken. De lagere school, waar ze leren lezen en rekenen. Toch is het precies voor basisscholen een dagelijkse strijd om alle facturen te betalen. En uw kinderen zijn de dupe. “Het budget om leermateriaal te kopen, is veel te klein”, zeggen de directeurs van het katholiek basisonderwijs. “Daardoor lopen kinderen kansen mis.”