Bayern München en PSG doen zaken: Spaanse international trekt naar Parijs

De Spaanse international Juan Bernat ruilt Bayern München voor Paris Saint-Germain. De linkerflankspeler tekende een contract tot 30 juni 2021. Dat maakte de Franse topclub vrijdag bekend.

De 25-jarige Bernat fungeerde bij Bayern als doublure voor Layvin Kurzawa en kreeg er niet voldoende minuten. “Ik voel me enorm trots omdat ik voor PSG mag voetballen,” verklaarde de Spanjaard in een persbericht uitgestuurd door zijn nieuwe club. “Na mijn debuut in Spanje en mijn ervaring in Duitsland, ga ik nu een nieuw land en vooral een nieuwe club leren kennen. De vooruitgang van PSG in de laatste jaren is spectaculair.”

“Ik wacht vol ongeduld op mijn eerste training onder Thomas Tuchel, wiens werk in Duitsland van opmerkelijke kwaliteit was,” voegde de speler er nog aan toe.