Real Madrid is eindelijk af van ‘spookspeler’: Portugees keert terug naar zijn oude liefde

Voormalig Portugees international Fabio Coentrao keert terug naar Rio Ave, de club waar het voor hem allemaal begon. Dat maakte de Portugese eersteklasser vrijdag bekend via Twitter. Coentrao maakte de keuze nadat hij niet meer in de plannen voorkwam van Real Madrid-trainer Julen Lopetegui.

“Hallo, ik ben het, de nieuwe aanwinst van Rio Ave,” meldde de 30-jarige linksachter in een video gepubliceerd door de club uit zijn geboortestad Vila do Conde.

De transfer kwam er nadat Real-trainer Lopetegui had aangekondigd dat hij niet meer op de diensten van Coentrao rekende voor dit seizoen. Nochtans stond de ex-Portugees international nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij de Koninklijken. Coentrao zag zijn positie als doublure voor Marcelo ingenomen worden door de 21-jarige Sergio Reguilon, die dit seizoen doorstroomde uit de jeugdopleiding.

Volgens de Portugese media tekende de verdediger een contract voor één seizoen bij Rio Ave. Coentrao verruilde Rio Ave in 2007 voor Benfica. Daar werd hij uitgeleend aan Nacional en Real Zaragoza. Vervolgens maakte de Portugees in 2011 de overstap naar Real Madrid. Na vier jaar bij de Koninklijken werd hij gehuurd door AS Monaco en nadien door Sporting Lissabon.

Coentrao speelde 52 wedstrijden voor het Portugese nationale elftal. In 2016, toen Portugal Europees Kampioen werd, was hij er niet bij door een zware blessure die hij bij Monaco had opgelopen.