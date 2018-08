Philippe De Backer haalt zwaar uit: “De Wever is emotioneel ongeschikt om Antwerpen te leiden”

In een interview met ‘Le Soir’ heeft staatssecretaris Philippe De Backer, kandidaat-burgemeester voor Open VLD in Antwerpen, het vuur geopend op huidig burgemeester Bart De Wever. "We hebben een burgemeester nodig met empathie, niet iemand die polariseert."

Zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen laat ook Antwerps Open VLD-lijsttrekker Philippe De Backer van zich horen in een interview met Le Soir. De Backer, wiens partij momenteel de meerderheid vormt samen met N-VA en CD&V, neemt geen blad voor de mond om de huidige burgemeester te bekritiseren.

"Hij moet absoluut zijn stijl als burgemeester herzien", zegt De Backer, die niet ontkent dat het huidige bestuur de afgelopen zes jaar het een en ander verwezenlijkt heeft, maar vooral problemen heeft met "de toon waarmee de burgemeester zich publiekelijk uitdrukt". "Dat is hetgene wat me het meest ergert", klinkt het.

"Bart De Wever is in mijn ogen emotioneel ongeschikt om een stad zoals Antwerpen te leiden. We hebben iemand nodig met empathie, iemand die de dialoog aangaat, die zich oprecht interesseert in de problemen van zijn burgers. Bart De Wever doet niet anders dan polariseren. En dat is niet goed voor een stad die zowel sociaal als economisch erg divers is. Mocht ik burgemeester zijn, ik zou een andere toon aannemen."

De Backer verwijst naar de opmerkingen van De Wever over Marokkaanse berbers in 2015, "die een gesloten gemeenschap vormen en vatbaar zijn voor radicalisering". Het leidde tot een klacht bij het parket wegens racisme. De klacht werd geseponeerd. Eerder dit jaar klonk het nog dat "joden conflicten vermijden, in tegenstelling tot moslims, die wel hun plek opeisen in de publieke ruimte".

De Backer wil na een eventuele verkiezingsoverwinning op 14 oktober dan ook de nadruk leggen op samenwerking, door de Antwerpse burgers samen te laten beslissen hoe beschikbare fondsen worden ingezet bij bepaalde projecten, zoals het herinrichten van een wijk.

Schuld afschuiven

Nog volgens De Backer is een ander groot probleem bij De Wever dat hij bij problemen de verantwoordelijkheid altijd op anderen afschuift, zoals Nederland de schuld geven van de Antwerpse drugproblematiek. De sleutel tot een oplossing ligt volgens De Backer in meer agenten op straat, die contact houden met burgers en zo informatie vergaren.

Ondanks de kritiek op De Wever wil De Backer niet uitsluiten dat er na 14 oktober opnieuw een coalitie wordt gesloten tussen Open VLD en N-VA. "We hopen een goed resultaat neer te zetten dat ons in staat stelt om op de beslissingen te wegen. Wij staan open voor alle coalities, behalve dan met extreme partijen zowel op rechts als links. Het belangrijkste voor ons is dat we een liberale koers kunnen varen, zonder discriminatie en zonder haat."