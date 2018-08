Ariana Grande onder vuur na eerbetoon op begrafenis Aretha Franklin

Een van de vele artiesten die een eerbetoon heeft gebracht op de begrafenisplechtigheid van Aretha Franklin, was zangeres Ariana Grande. Zij bracht hulde aan de overleden soulzangeres met een cover van het nummer ‘Natural Woman’. Helaas viel haar optreden niet bij iedereen in goede aarde. De reden? Haar “respectloze” outfit.

Ariana Grande kwam onder vuur te liggen omdat ze haar optreden gaf in een zwarte mini-jurk. Een zeer onrespectvolle outfit, reageerden heel wat mensen nadien op Twitter.

“De jurk van Ariana Grande is echt compleet ongepast”, tweette iemand. Of ook: “Wie heeft haar zo op dat podium gelaten? Serieus, wie???”

“Iemand had dit meisje moeten vertellen dat ze een volledige jurk had moeten aantrekken naar de kerk”, voegde iemand anders daar nog aan toe.

Ariana Grande dress at Aretha Franklin’s funeral was WAY too short the disrespect — Just Chels (@ceelovelle) 31 augustus 2018

#Arianagrande that dress infront of all the seniors though #arethafranklin.. My grandma would have whooped my ass while the congregation watches — Nancy NgaNga (@mugureKE) 31 augustus 2018

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin (76) overleed op 16 augustus. The Queen of Soul kampte al jaren met gezondheidsproblemen en was de laatste dagen ernstig ziek aan het bed gekluisterd.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE