Archeologen denken dat geheim tunnelcomplex de plek is waar Jezus water in wijn veranderde

Al sinds jaar en dag reizen christenen af naar een Noord-Israëlisch stadje waar Jezus volgens hun geloof water in wijn veranderde. Een groep archeologen vermoedt nu dat die pelgrimstocht nog enkele kilometers verder moet leiden. Ze menen namelijk dat een recent blootgelegd tunnelcomplex de plaats is waar het mirakel zou hebben plaatsgevonden.

Het is één van de bekendste verhalen uit de Bijbel: in het evangelie volgens Johannes staat dat op een bruiloft in Kana de wijn opraakt. De aanwezige Jezus zegt daarop tegen de bedienden dat zij de vaten met water moeten vullen. Vervolgens verandert hij het water in wijn.

Het is al eeuwenlang een twistpunt waar de bruiloft plaatsvond. Over het algemeen wordt door christenen aangenomen dat het moet zijn gebeurd in het huidige Kafr Kanna, een stad in de noordelijke Israëlische regio Galilea, op zo’n zes kilometer van Nazareth. Jaarlijks trekken duizenden pelgrims naar de plaats waar Jezus één van zijn eerste wonderen zou hebben verricht.

Joodse nederzetting

Een groep archeologen vermoedt nu dat het Kana uit de Bijbel echter niet Kafr Kana was, maar een voormalige Joodse nederzetting circa acht kilometers verderop. Op de plek waar ooit het dorp Khirbet Qana lag, hebben de archeologen een tunnelcomplex blootgelegd, waarvan zij denken dat daar het mirakel uit de Bijbel plaatshad.

Bewijzen

Volgens professor Tom McCollough, die de opgravingen leidt, zouden de tunnels gebruikt zijn door vroege christenen. Daar werden verschillende aanwijzingen voor gevonden, zoals kruizen en verwijzingen naar een Griekse zin die vertaald kan worden als ‘Heer Jezus’ (‘Kyrie Iesou’). Bovendien werd er een altaar aangetroffen met resten van een stenen kruik en plaats voor vijf andere. In het evangelie van Johannes wordt melding gemaakt van zes kruiken waarin de wijn zat.

McCollough benadrukt dat er drie andere sites in aanmerking komen voor het Kana uit de Bijbel. Maar: “Op geen enkele locatie zijn zoveel bewijzen gevonden als in Khirbit Qana”, klinkt het nog volgens de New York Post. “Wat we ontdekt hebben is een groot complex waar christelijke pelgrims het water-naar-wijn-mirakel kwamen vereren. Het complex werd gebruikt vanaf de late vijfde of vroege zesde eeuw tot in de twaalfde eeuw, in de tijd van de kruistochten.”