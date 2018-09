Het voornemen van de zomer: weg van de file

Waarom wachten tot het nieuwe jaar om voornemens te maken, als je ook na de zomer met een schone lei kan beginnen? Zeker voor wie ­genoeg heeft van de files en de auto aan de kant wil laten staan, is deze periode ideaal. Als alternatief wint vooral de elektrische fiets aan populariteit. Dankzij initiatieven als Mobiele Maandag, maar ook omdat bedrijven massaal fietsen zijn beginnen te leasen. “Ze wachten niet meer op de overheid om in actie te schieten”, merkt ook de Fietsersbond. “De elektrische fiets is niet langer vooral voor senioren.”