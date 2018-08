Moeder en kind (12) in levensgevaar na aanrijding op fietspad, ander kind (9) zwaargewond

Hamme / Waasmunster / Moerzeke - Een moeder en haar twee kinderen van 9 en 12 jaar zijn vrijdagavond op hun fiets aangereden op een baantje vlakbij horecazaak De Koolputten aan de Mirabrug in Waasmunster. De moeder en het 12-jarig kind werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het kind van 9 is buiten levensgevaar.

De moeder en haar kinderen waren op weg naar hun huis in Elversele. Getuige Marina Philips was als een van de eersten bij de slachtoffers. “Ik was net met mijn dochter in de auto gestapt”, zegt ze. “De moeder en haar kindjes waren ons net daarvoor voorbij gereden. Ik hoorde de mama nog zeggen ‘rij mooi rechts, want er komen auto’s’. Seconden later hoorde ik die klap. Het geroep ging door merg en been. Ik heb één van de zwaargewond kindjes meteen tegen mij gehouden, terwijl mijn dochter de eerste zorgen toediende. Een anesthesist die ook aanwezig was in De Koolputten snelde ook ter plaatse. Ik begrijp niet dat er zich op deze rustige, mooie plaats zo’n drama kon afspelen. Het leek plots wel een hel”.

De bestuurder die het gezin aanreed zou ter plaatse gebleven zijn. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat de man met een te hoge snelheid reed. De man legde wel een positieve ademtest af.

Het ongeval gebeurde vlakbij de bekende horecazaak De Koolputten, waar op dat moment een feest aan de gang was. Het is ook een populaire halte voor wandelaars en fietsers.

