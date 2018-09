In dit schooltje wachten ze maandag bang af: "Hopelijk dagen er genoeg kindjes op"

Sint-Lievens-Houtem - “We wachten een beetje bang af hoeveel leerlingen er zich maandag aandienen in ons dorpsschooltje De Berentuin”, zegt directeur Paul De Roo van het Houtemse Sint-Lievensinstituut die het Vlierzeelse schooltje onder zijn hoede heeft. Komen er te weinig kindjes, dan moet het De Berentuin na dit schooljaar sluiten.

Op 1 februari moet De Berentuin voldoende leerlingen tellen, anders gaat de school definitief dicht Paul De Roo

Het dorpsschooltje vecht al een paar jaar om te overleven, maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. “Bij de officiële telling op 1 februari van dit jaar hadden we zeventien leerlingen”, zegt directeur Paul De Roo. “Elf kinderen in twee kleuterklassen en zes in twee graadsklassen in de lagere afdeling, waarvan er vorig schooljaar al een klas werd overgebracht naar de Houtemse hoofdschool. We hielden de voorbije maanden een felle promotiecampagne, waarbij zelfs goedgekeurde bouwplannen voor verfraaiing en uitbreiding in het vooruitzicht werden gesteld, maar het aantal kleuters in Vlierzele is sowieso al beperkt dit jaar en sommige ouders lieten ons al weten dat ze andere oorden hebben opgezocht voor hun kinderen.”

Genadejaar

“We hebben inschrijvingen voor zowel de kleuter- als de lagere afdeling, maar het is toch afwachten wie zich echt aanmeldt op de eerste schooldag. Wettelijk kunnen beide afdelingen nog een schooljaar lang voortbestaan, want we kregen een zogenaamd genadejaar. dat wil zeggen dat het schooltje nog tot 30 juni 2019 kan blijven bestaan, ongeacht het aantal leerlingen. De beslissende datum voor verdere toekomst is 1 februari. Als er dan niet genoeg leerlingen zijn, gaat De Berentuin daarna definitief dicht. We hebben 25 starters nodig. Geen makkelijke opdracht, want er is ook nog de concurrentie met de gemeenteschool.”

De Berentuin heeft als dorpsschool in Vlierzele een rijke geschiedenis. In de vorige eeuw was de vrije school er aanvankelijk een voor meisjes die werd gerund door de Zusters Maricolen. Toen die rond de jaren zestig uit Vlierzele vertrokken, werd de school geleid door de parochie en kwamen ook jongens naar de onderwijsinstelling, die de naam Sint-Jozefschool kreeg.

Begin deze eeuw werd een vzw opgericht die de school in Vlierzele samen met een wijkschooltje in Impe bestuurde. Een zevental jaar geleden ontstond ruzie binnen dat bestuur en gingen beide afdelingen hun eigen weg. De Vlierzeelse afdeling werd toewezen aan het Sint-Lievensinstituut en werkte daarop tot op heden verder onder de naam De Berentuin.