Premier League liet de miljarden alweer rollen deze zomer, maar primus bij de clubs is opnieuw niet Engels

Het was een zwoele zomer, maar de transfermarkt is officieel gesloten. Tijd dus om te kijken welke competities en clubs het meeste uitgaven.

Premier League heerst

Zoals verwacht, leidt de Premier League opnieuw de dans bij de competities. De Engelse eersteklassers gaven deze zomer samen 1,42 miljard euro uit aan nieuwe spelers. Dat is gigantisch veel maar wel bijna 700 miljoen minder dan vorige zomer, toen er 2,1 miljard werd uitgegeven. Er werd echter ook een pak minder verkocht: 423,2 miljoen tegenover 1,26 miljard in 2017.

Dit jaar kreeg de Premier League wel zware concurrentie van de Serie A. De Italiaanse clubs rondden af op een transferuitgave van liefst 1,14 miljard. Een absoluut record voor het Italiaanse voetbal. Er werd ook voor 857,8 miljoen verkocht. Enkel de Ligue 1 deed net beter met 878,4 miljoen. De Fransen staan qua uitgaven vierde met 556,9 miljoen aan nieuwe spelers. La Liga is derde met 888,6 miljoen.

De Jupiler Pro League is achtste met 96,46 miljoen aan nieuwe spelers. Daarmee moeten onze eersteklassers de Bundesliga, Engelse Championship en Saudi Pro League laten voorgaan. Er werd wel voor 118,4 miljoen verkocht uit België. Goed voor een winst op de transfermarkt van 21,9 miljoen.

De top tien qua uitgaven:

1. Premier League - 1,42 miljard

2. Serie A - 1,14 miljard

3. La Liga - 888,62 miljoen

4. Ligue 1 - 556,94 miljoen

5. Bundesliga - 495,6 miljoen

6. Championship - 189,48 miljoen

7. Saudi Pro League - 120,71 miljoen

8. Jupiler Pro League - 96,46 miljoen

9. Liga MX Apertura - 95,89 miljoen

10. Liga NOS - 88, 18 miljoen

(11. Eredivisie - 81,41 miljoen)

Foto: REUTERS

Juventus aan de top

Bij de clubs staat voor het tweede jaar op rij geen Engelse club op nummer één. In 2017 gaf FC Barcelona het meeste uit, in 2018 is die eer weggelegd voor Juventus. De Oude Dame haalde Cristiano Ronaldo in huis voor 117 miljoen, maar dat was niet de enige transfer richting Turijn. In totaal gaf Juve 256,9 miljoen uit aan nieuwe spelers. Het is daarmee de enige club die de kaap van de 200 miljoen rondde deze zomer.

Liverpool verslaat nipt PSG voor de tweede plaats. De Reds haalden voor 182,2 miljoen aan nieuwe spelers binnen. De Franse kampioen gaf 179 miljoen uit. Real Madrid is vierde met 145,75 miljoen. Verrassend? Daar zit ook de 45 miljoen voor Vinicius Junior bij, naast de 35 en 30 miljoen voor respectievelijk Thibaut Courtois en Alvaro Odriozola. Chelsea maakte de top vijf rond met uitgaven van 137 miljoen, voor Roma, Monaco, Barcelona, Valencia en Atlético Madrid.

Opvallend: Manchester United is pas 17de met 82,7 miljoen en Manchester City zelfs pas 24ste met 71,2 miljoen aan nieuwe spelers. De eerste Belgische club is Anderlecht op een 58ste plaats, Club Brugge is op deze lijst 72ste, net voor PSV en Cagliari.

De top tien:

1. Juventus - 256,9 miljoen

2. Liverpool - 182,2 miljoen

3. PSG - 179 miljoen

4. Real Madrid - 145,75 miljoen

5. Chelsea - 137 miljoen

6. AS Roma - 136,6 miljoen

7. Monaco - 128 miljoen (verdiende 316,85 miljoen)

8. Barcelona - 125,9 miljoen

9. Valencia - 125 miljoen

10. Atlético Madrid - 123,5 miljoen