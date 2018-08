Charleroi haalt met Bruno, Henen en Niane nog drie opvallende spelers binnen

Charleroi heeft zich vrijdag op de laatste dag van de transferperiode met rechtsbuiten Massimo Bruno en aanvallers David Henen en Adama Niane versterkt.

De 24-jarige Bruno komt over van het Duitse Leipzig, dat hem de voorbije twee seizoenen aan RSC Anderlecht uitleende. Ook in Charleroi is hij een oude bekende. In 2009 en 2010 speelde hij er voor de jeugd, in 2011 debuteerde hij in het eerste elftal. Datzelfde jaar tok hij naar Anderlecht, dat hem in 2014 naar Leipzig liet vertrekken. De duur van zijn contract in Charleroi werd nog niet vrijgegeven.

De 22-jarige Henen, die eveneens een Anderlechtverleden heeft, tekende een contract voor twee jaar, met een optie op twee bijkomende seizoenen. De voormalige jeugdinternational komt transfervrij over van het Engelse Everton, waar hij sinds 2014 onder contract lag, maar nooit een wedstrijd speelde.

Niane, een 25-jarige Malinees, verdedigde de afgelopen twee seizoenen de kleuren van de Franse tweedeklasser Troyes. In Charleroi tekende hij voor drie jaar, plus twee jaar optie.