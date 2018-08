OH Leuven huurt Pools international van Leicester City

Bartosz Kapustka wordt door Leicester City voor één seizoen uitgeleend aan tweedeklasser OH Leuven. Dat maakten de Leuvenaars vrijdag bekend.

“Ik ben echt heel erg blij hier te zijn,” zegt Bartosz Kapustka in een gesprek met OHL TV. “Dit lijkt me de juiste stap op het juiste moment voor me. Ik hoorde veel goeds over de club en over de coach. Ik wil hier belangrijk proberen te zijn.” Ook coach Nigel Pearson is tevreden met de aanwinst. “Hij is een jonge, talentvolle speler. Met zijn creativiteit en internationale ervaring voegt hij iets extra toe aan het team. Ik kijk er naar uit met hem te kunnen samenwerken,” reageerde de trainer op de clubwebsite.

Kapustka debuteerde in 2014 op 17-jarige leeftijd bij Cracovia Krakau. Na 60 wedstrijden werd de aanvallende middenvelder er in 2016 weggeplukt door de Engelse eersteklasser Leicester City, waar hij drie FA Cup-duels beslechtte. Nadien werd hij verhuurd aan de Duitse eersteklasser SC Freiburg. Kapustka speelde zeven wedstrijden in de Bundesliga.

De Pool werd ook al veertien keer geselecteerd voor zijn nationale elftal en mocht in 2016 mee naar het EK in Frankrijk. Hij scoorde drie goals voor Polen.

Kerrouche van Franse tweedeklasser

Ook de Fransman Redouane Kerrouche heeft vrijdag een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde getekend bij Oud-Heverlee Leuven. “Redouane is een speler die we al een tijdje volgden. Ik ben erg blij dat we hem naar OH Leuven kunnen brengen,” verklaarde coach Nigel Pearson op de website van OHL. “Hij brengt extra kwaliteit en geeft ons een bijkomende optie in het middenveld. Vorig seizoen speelde hij een heel goed seizoen in de Franse tweede klasse. Het is geweldig dat zo’n goede speler zijn lot voor twee seizoenen verbindt aan de club.”

De 24-jarige verdedigende middenvelder begon zijn carrière bij het Franse Les Lilas, waar hij na één seizoen een transfer versierde naar US Lusitanos Saint-Maur. Met Saint-Maur promoveerde hij in twee jaar tijd van de Franse vijfde klasse naar de derde klasse. Zijn prestaties leverden hem een transfer op naar de Franse tweedeklasser Paris FC. Afgelopen seizoen speelde de Fransman met Algerijnse roots er 33 wedstrijden.