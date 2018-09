Ook hier dreigt situatie met transmigranten opnieuw uit de hand te lopen, maar toch kiest burgemeester ervoor om snelwegparking open te houden

Dilbeek / Groot-Bijgaarden - Na een relatief kalme periode zijn er opnieuw meer problemen met transmigranten op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. Volgens burgemeester Willy Segers (N-VA) is er extra hulp nodig voor de situatie helemaal escaleert zoals recent in Jabbeke.

Na een schietincident tussen transmigranten op de snelwegparking in Jabbeke heeft de burgemeester daar beslist de snelwegparking de komende drie maanden 's nachts af te sluiten.

Dilbeeks burgemeester Willy Segers vroeg eerder dit jaar ook al om een sluiting van de parking langs de snelweg in Groot-Bijgaarden. Toen stapelden de incidenten met transmigranten zich op en raakten zelfs enkele vrachtwagenchauffeurs gewond. Tot een sluiting kwam het uiteindelijk niet, maar er werden wel extra maatregelen getroffen zoals de inzet van een privébewakingsfirma en extra steun van de federale politie.

Die extra maatregelen zijn zoveel maanden later nog steeds van kracht, maar dat is niet genoeg volgens Segers. “De situatie was een tijdje beter, maar dreigt nu weer helemaal te escaleren”, zegt hij. “Er moet dringend iets gebeuren voor het ook hier weer uit de hand loopt.”

Segers dringt zeker niet opnieuw aan op een sluiting van de snelwegparking. “Dat zorgt uiteindelijk enkel voor een verschuiving van het probleem en is slechts een tijdelijke oplossing”, zegt hij. “Al begrijp ik de beslissing van de burgemeester van Jabbeke in zekere zin natuurlijk wel. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op, voor er nog meer gewonden of zelfs doden vallen.”

Structureel probleem

De burgemeester van Dilbeek pleit dan wel weer voor meer gecoördineerde acties tussen de bevoegde diensten waaronder de federale en de lokale politie. “In Groot-Bijgaarden waren de afgelopen maanden twee dergelijke acties, met groot succes”, zegt hij.

“Wij pleiten samen met buurgemeente Asse voor nog meer steun van de federale wegpolitie én meer van zulke grootscheepse controlemomenten op iets regelmatigere tijdstippen. Onze lokale politiezones zullen daar zeker bij willen helpen.”

Bij de politiezone Dilbeek bevestigen ze die bereidwilligheid. “Wij sluiten ons aan bij de visie van burgemeester Segers. Onze politiezone is uiteraard bereid om haar medewerking te verlenen aan een breder gecoördineerde aanpak van de problematiek. Dit is een structureel probleem dat om een structurele oplossing vraagt. Op ons eentje kunnen wij als politiezone zelf geen antwoord bieden op de situatie”, aldus Sophie Schuddinck van politie Dilbeek.