Vorselaar - Caro Goormans uit Pulderbos vraagt om mee uit te kijken naar iemand die haar paardenwei aan de Pallaaraard in Vorselaar vandaliseert. Palen worden afgebroken, draden doorgeknipt. Vorige zomer liep haar merrie zelfs steekwonden op.

Caro huurt de afgelegen weide in de bosrijke omgeving in de buurt van natuurgebied de Lovenhoek sinds een vijftal jaar. Er is weinig sociale controle, al zijn er wel andere paardenstallen in de buurt ...