Voorzitter van AA Gent zet coach Yves Vanderhaeghe uit de wind: “Nu geen zondebok zoeken”

AA Gent is na de nederlaag in Bordeaux als enige G5-club Europees uitgeschakeld nog voor het allemaal begint. Op sociale media wordt trainer Yves Vanderhaeghe door sommigen als zondebok aangeduid, maar voorzitter Ivan De Witte wil daar niet van weten. “De tien punten in de competitie geven ons zuurstof.”

Vorig jaar betekende de uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League tegen Altach het begin van het einde voor Hein Van­haezebrouck. Donderdag kwam de uitschakeling één ronde verder tegen Bordeaux hard aan, maar de klap is niet zo groot als een jaar geleden. “Toen we Bordeaux lootten, wisten we dat onze kansen fiftyfifty waren”, aldus voorzitter Ivan De Witte, die alles in het werk stelt om de ontgoocheling tegen zondag verteerbaar te maken. Dan trekken de Buffalo’s in de competitie naar Cercle Brugge.

AA Gent begon ontgoochelend aan zijn match in Bordeaux en faalde tijdens de betere momenten in de afwerking, net als in de heenmatch. Op sociale media kreeg trainer Yves Vanderhaeghe het hard te verduren. Het is het lot van de Gent-coach dat bij de minste rimpeling naar hem wordt gekeken. De Witte zet zijn trainer echter uit de wind. “Dat er op sociale media beroering is, verneem ik nu pas. Maar we moeten nu geen zondebok zoeken. Dat is totaal niet aan de orde, het mag absoluut niet in de richting van Yves worden geduwd. De spelersgroep heeft ook niet gereageerd zoals ik had verwacht. Er zijn een aantal factoren die spelen. Alles op Yves richten, is niet correct. Ik ben optimistisch dat we dit geregeld krijgen.”

Elk nadeel heb zijn voordeel. AA Gent voetbalt als enige G5-ploeg niet meer Europees en dat zorgt voor extra rust. Daar kunnen de Buffalo’s hun voordeel mee doen in de competitie. “Vorig jaar hadden we na vijf speeldagen twee punten, nu tien. Die zijn al van goudwaarde. Maar we weten dat er nog werk aan de winkel is. Het goede nieuws is dat we minder wedstrijden gaan spelen dan onze concurrenten. Dat kan ons extra rust geven. We moeten vooral zorgen dat we de ontmoediging en ontgoocheling niet te diep laten doordringen. Het mag niet afstralen op de spelersgroep. Daar zal ik vandaag en morgen (gisteren en vandaag, nvdr.) persoonlijk over waken. Zondag staat weer een belangrijke match op het programma, de rustpauze nadien is welkom.”