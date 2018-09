Hilde Crevits over haar matige schoolrapport: “6 op 10? 90 procent van het werk is klaar!”

Hilde Crevits (CD&V) is boos. De ­minister van Onderwijs vindt het ­onterecht dat ze gisteren in ons ­schoolrapport nog geen 6 op 10 kreeg van onze zes experts. “Ik lees bij de ­experts vooral veel eigen dromen”, zegt ze. “Maar voor mij is het regeerakkoord de bijbel. Ik voerde al 90 procent uit van wat daarin staat. En ik wil ook de overige 10 procent verwezenlijken.”