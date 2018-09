Thibaut Courtois hoopt op debuut in eigen huis

Bondscoach Roberto Martinez staat voor de bijzondere situatie dat zijn eerste twee doelmannen dit seizoen nog niet aan spelen toekwamen. Behalve Simon ­Mignolet zat ook ­Thibaut Courtois op de bank voor zijn ­eerste drie wedstrijden bij Real Madrid. Verschillende bronnen melden dat het vanavond tegen ­Leganés (aftrap 20.30 uur) anders zal zijn. Maar op zijn persconferentie gisteren wilde trainer Julen Lo­petegui nog niets van zijn beslissing prijsgeven.

“Ik heb een compleet vertrouwen in mijn beide doelmannen”, sprak de ex-bondscoach. “Er kan er maar één spelen, maar dat betekent niet dat ik geen vertrouwen heb in de ­andere. We zullen de ­situatie beoordelen in het belang van de ploeg. We maken ons geen zorgen en zijn overtuigd dat we goeie opties hebben op die positie.”

Als Courtois speelt, is hij de eerste Belg sinds Fernand Goyvaerts op 13 november 1966. In de jaren tachtig speelden ook de Spaanse Belgen Juan Lozano en ­Alberto Bernardo voor de Koninklijke.

Real Madrid stelde gisteren Mariano voor. De Koninklijke kocht hem terug van Lyon voor 20 miljoen euro, meer dan het dubbele van het bedrag dat het vorig jaar nog kreeg (8 miljoen). Mariano erft het rugnummer 7 van Cris­tiano Ronaldo bij ­Madrid.