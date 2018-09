ANALYSE. De kloof wordt plots weer groter: alleen Antwerp kan zich dit tussen de G5 nestelen

Vorig jaar dachten we eind augustus nog aan een nivellering. Topclubs als Genk, ­Standard, Anderlecht en AA Gent bivakkeerden in de tweede helft van de rangschikking. Er ­vielen ontslagen, ­spelers werden weggehoond en supporters protesteerden luidkeels. Naast Club Brugge bevolkten Charleroi, Moeskroen, Antwerp, STVV, Zulte Waregem en Waasland-Beveren de top van het klassement. Behalve Antwerp allemaal clubs die nu op een mislukte seizoenstart mogen terugblikken. Of is het een meer realistisch begin van het seizoen?

Zulte Waregem werd gisteren de vloer aangeveegd door Club Brugge. 2-5. Op geen enkele ­moment was er een wedstrijd, want het kwaliteitsverschil was te groot. Het is een trend die vorig seizoen op het ...