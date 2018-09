Op bezoek bij het kwakkelende Lokeren van Roger Lambrecht, voorzitter op zijn 87ste: “Mijn ouderdom is het probleem”

Het rommelt bij Sporting Lokeren. Dat een club daags voor de transferdeadline zijn sportief directeur op straat zet in de hoop uit de kelder van het klassement te klimmen, tart elke logica. Maar Lokeren is dan ook geen logische club meer, met zijn voorzitter van 87 jaar wiens gezondheid achteruitgaat, maar die nog steeds de enige stem is. Wij gingen een dagje neuzen op Daknam, op zoek naar de oorzaak van de malaise.