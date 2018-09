Mysterie: knaagdier verminkt Belgisch baby’tje in zijn wieg

Een baby van amper zeven weken is in het Waalse dorp Erqelinnes verminkt door een knaagdier. Het meisje is één vinger bijna volledig kwijt en drie andere vingers werden ook aangevreten.

De feiten speelden zich enkele dagen geleden af in het huis van de zus van de moeder. Zij is ook meter van het kind en zorgt er vaak voor. Die avond is ze in slaap gevallen naast de wieg waarin de baby lag. Toen haar zoon zijn koptelefoon afdeed en het kindje hoorde wenen, ging hij een kijkje nemen. Hij ontdekte dat een van de handjes van het kindje hevig bloedde en wekte zijn ­moeder, die de hulpdiensten verwittigde.

In het ziekenhuis stelden de artsen vast dat de wonde sporen van tanden vertoonde, wellicht van een knaagdier. Ook op drie andere vingerkootjes werden zulke sporen aangetroffen. “Wij hebben DNA-stalen genomen om te weten om welk dier het gaat”, zegt het gerecht. Het slachtoffertje verblijft nog in het ziekenhuis, waar het nog verscheidene operaties moet ondergaan.