Uitgekiend versus vogelpik: balans van de gekke transferperiode van de 16 eersteklassers

Er zijn ongeveer 400 profvoetballers in eerste klasse. Maar de meerderheid daarvan lijkt perfect inwisselbaar. De voorbije zomer haalden zestien eersteklassers in totaal liefst 200 nieuwe spelers naar ons land. Dat is de helft. Het woord markt is meer dan ooit op zijn plaats. Zijn al die transfers allemaal even uitgekiend? We maken een balans op. We evolueren van een uitgekiend beleid naar regelrechte vogelpik.