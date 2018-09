Nederlandse legerheld redde ook twee Vlamingen na bergongeval

De Nederlandse helikopterpiloot die gisteren voor zijn heldhaftig gedrag in Afghanistan de allerhoogste militaire onderscheiding kreeg, redde enkele maanden geleden ook twee Vlamingen, na een bergongeval. “Een zeer fijne kerel: hij heeft ons nadien zelfs nog geholpen om terug op onze basis te raken”, zegt de Limburgse alpinist Joël Theunis.

“Nederland heeft een nieuwe held”, blokletterden Nederlandse kranten. Uit handen van koning Willem-Alexander ontving majoor-vlieger en gevechtsvlieger Roy de Ruiter (37) vrijdagmiddag de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, een zeldzaamheid.

De Ruiter was piloot van een Apache-gevechtshelikopter in Afghanistan. Volgens de koning stelde hij tijdens verschillende missies “het leven van anderen boven dat van hemzelf”, waardoor onder meer Nederlandse grondtroepen, die door talibanstrijders in de val waren gelokt, ontzet konden worden.

Foto: Hollandse Hoogte / Frank van Beek Fotografie

Risicovolle redding

Zo ging De Ruiter tijdens een van zijn missies zeer laag boven talibanstrijders vliegen. “De granaten suisden langs zijn cockpit, maar op die manier konden de militairen op de grond hun gewonde collega’s in veiligheid brengen”, aldus het Nederlandse leger. “Door zijn moedige optreden is voorkomen dat er meer slachtoffers vielen”, zei koning Willem-Alexander voor hij de militair zijn ereteken gaf.

Vandaag is Roy de Ruiter, na meer dan zes missies in Afghanistan, helikopterinstructeur in Oman. Maar ook daar zat hij niet stil. Enkele maanden geleden slaagde hij er tijdens een reddingsmissie in om twee Vlaamse bergbeklimmers in veiligheid te brengen. Zij wilden een beruchte 1.000 meter hoge bergwand beklimmen. De Limburgse klimmer Joël Theunis (47), in het gezelschap van zijn klimpartner Kelly Leynen (27) uit het Antwerpse Mol, maakte daarbij een val van 20 meter en brak zijn voet. “Daardoor kwamen we op grote hoogte vast te zitten op een berg­richel.” Voor de evacuatie moest de helikopter erg dicht bij de rots vliegen, waardoor de rotors bijna de wand raakten.

“Toen we kort na onze redding het ziekenhuis in Masqat mochten verlaten, heeft Roy nog geregeld dat iemand ons terugbracht naar ons logement in de buurt van de berg die we aan het beklimmen waren, zo’n 300 km verder. Een fijne kerel, zeker weten.”