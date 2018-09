Slachtoffer van brand blijkt met messen te zijn omgebracht terwijl man in de tuin werkte

Dilsen-Stokkem - Gerty Vanhoef (61) uit Elen is niet gestorven in de brand die haar huis verwoestte. Ze werd gedood met een mes, waarna de dader brand stichtte. Dat blijkt nu uit het gerechtelijk onderzoek. Van de dader is vooralsnog geen spoor.

Wat een tragisch overlijden leek na een woningbrand, blijkt nu moord te zijn geweest. De brand die op dinsdag 28 augustus het echtelijk huis in het gehucht Elen bij Dilsen-Stokkem ­verwoestte, is aangestoken. De vrouw is niet door de vlammen omgekomen maar werd voordien gedood met ­verschillende messteken. Het parket is een onderzoek gestart.

De feiten dateren van afgelopen dinsdag. De historische hoeve van de familie Bohnen-Vanhoef vatte vuur in de vooravond. De rookpluim was kilometers ver te zien. Bert, de echtgenoot van Gerty, was op dat moment in de tuin aan het werk, zo vernemen we uit goede bron. Hij liep nog naar binnen en kon zijn vrouw nog uit de vlammen halen.

Getuigen gezocht

De brandweer kwam ter plekke maar hulp kon niet meer baten. Bert (65) werd naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden aan de armen. Na verzorging mocht hij het ziekenhuis verlaten. Hij verbleef sindsdien bij zijn oudste dochter. Het echtpaar heeft drie volwassen kinderen en ook al kleinkinderen.

De politie heeft een oproep tot getuigen gelanceerd. Of die er zullen zijn is maar de vraag, want de 200 jaar oude hoeve ligt heel afgelegen, binnen de winterbedding van de Maas, op ruim een kilometer van de bewoonde ­wereld.

Het gerecht heeft voorlopig geen spoor naar de dader. Of echtgenoot Bert, nu gepensioneerd maar vroeger een belangrijk adviseur van de ­Boerenbond, de speurders verder kan helpen is niet duidelijk. Het parket wou gisteren geen extra commentaar kwijt over de richting van het ­onderzoek.

Na de woningbrand liet dochter Elke optekenen dat het vuur wellicht in de woonkamer begonnen is. “We kunnen niet vatten wat ons nu overkomt. We putten kracht uit elkaar en de familie om ons heen. We voelen ons gesteund door de omgeving.” De hoeve was altijd de droom geweest van Gerty en Bert. “Pa en ma wilden er samen oud worden”, klonk het nog.

De mokerslag van het verlies van hun moeder en echtgenote werd gisteren nog zoveel groter, nu blijkt dat de vrouw vermoord is. “We weten het niet meer. We willen dit met de familie verwerken. We willen er echt niets meer over kwijt”, klonk het zwaar aangeslagen.