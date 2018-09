De winnaars en verliezers van de transferzomer: drie ‘kleintjes’ kochten geweldig, toppers lieten het afweten

Na een drukke transferzomer zijn er altijd winnaars en verliezers. Zo ook na die van 2018. Hoog tijd om de vijf positieve en vijf negatieve verhalen van de mercato op te lijsten.

WINNAARS

Liverpool

De Reds haalden vorig seizoen de finale van de Champions League met frivool voetbal. Deze zomer werd de kern van Jürgen Klopp alleen maar versterkt. Met Alisson Becker werd een topdoelman in huis gehaald, met Nabi Keita en Fabinho twee sterke middenvelders en met Xherdan Shaqiri extra offensieve kwaliteit. Mo Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané bleven in Liverpool, dat weer eens mag dromen van een Premier League-titel.

Juventus

Wie de meest succesvolle voetballer van de voorbije jaren in huis haalt, is altijd een winnaar. Juventus stuntte met de komst van Cristiano Ronaldo. De Oude Dame boert financieel al geweldig door de aanwezigheid van de Portugees en kan nu naast een sterke defensief ook leunen op een aanval van wereldklasse. Douglas Costa werd definitief overgenomen van Bayern, terwijl Emre Can gratis overkwam van Liverpool en Joao Cancelo nu al vlamt op de rechtsback. En Leo Bonucci keerde met hangende pootjes terug van Milan.

Atlético Madrid

Het ontbrak Atlético Madrid de voorbije seizoenen vooral aan breedte in de kern om Barcelona en stadsrivaal Real het vuur aan de schenen te leggen in La Liga. Daar kwam deze zomer verandering in. Thomas Lemar werd gehaald bij Monaco, Rodri is een uitstekende spelverdeler die overkwam van Valencia, Nikola Kalinic is nu de back-up van Diego Costa, Santiago Arias kwam van PSV en Gelson Martins werd transfervrij gehaald bij Sporting Lissabon. Plus Antoine Griezmann bleef gewoon bij Atlético, net als Jan Oblak en Diego Godin.

Betis Sevilla

Betis gaf deze zomer evenveel uit als Anderlecht: 27,5 miljoen euro. Maar de Spaanse nummer zes van vorig seizoen had misschien wel de meest indrukwekkende zomer van alle clubs in Spanje. William Carvalho, al jaren gelinkt aan clubs uit de Premier League, koos verrassend voor Betis. Sidnei is een goede verdediger die werd weggeplukt bij La Coruna, terwijl toptalent Giovani Lo Celso wordt gehuurd met aankoopoptie van PSG. Antonio Barragan en Sergio Canales zijn technisch vaardige Spanjaarden en Takashi Inui deed de Rode Duivels even bibberen op het WK.

Fulham/Everton/West Ham

Man United, Man City, Chelsea, Arsenal...? Nee, het waren Fulham, Everton en West Ham die deze zomer buitengewone zaken deden. Promovendus Fulham scoorde met nieuwe aanwinsten als Jean Michaël Seri, Aleksandar Mitrovic, Sergio Rico, André Schürrle en Luciano Vietto. De Toffees waren dan weer slim door spelers in huis te halen als Richarlison, Yerry Mina, Lucas Digne, Kurt Zouma, Andre Gomes en Bernard. Ook West Ham deed goede zaken met onder andere Felipe Anderson en Issa Diop.

VERLIEZERS

Real Madrid

Cristiano Ronaldo verliet het Madrileense nest voor 117 miljoen euro en dus werd er gespeculeerd: wie zou De Koninklijke halen als nieuwe ‘Galactico’: Eden Hazard, Neymar, Kylian Mbappé...? Uiteindelijk werd het… Mariano Diaz. Real haalde wel Thibaut Courtois in huis als nieuwe topkeeper, maar daar bleef het wat bij. Diaz, vorig seizoen goed voor achttien goals bij Lyon, kreeg meteen ook het nummer zeven van Ronaldo. Dat zijn big shoes to fill.

Bayern München

Het was een stille zomer in de Bundesliga en dus ook bij Der Rekordmeister. Arturo Vidal, Sebastian Rudy en Juan Bernat verlieten de stal, terwijl Douglas Costa definitief naar Juventus trok. In de plaats kwamen Leon Goretzka met een vrije transfer en het Canadese talent Alphonso Davis. Niet meteen een sprong voorwaarts dus voor Bayern, waar Roberto Lewandowski een zomer lang aasde op een transfer. De titel lijkt een uitgemaakt zaak, maar om Europees te scoren was er meer nodig.

Manchester United

Van “meer nodig” gesproken. Bij Manchester United werd deze zomer wel 82,7 miljoen euro uitgegeven maar 59 miljoen euro daarvan ging naar Fred. Een talentrijk en fysiek sterke middenvelder, maar niet meteen een wereldtopper. Diogo Dalot kostte 22 miljoen euro maar is amper 19… Er vertrok geen sterkhouder maar de Red Devils willen stadsrivaal City bijbenen en dat lijkt met deze zomer verre van een mogelijkheid.

Schalke 04

Schalke wil de sprong maken richting Bayern. Die Köningsblauwen werden vorig seizoen al met ruime voorsprong tweede maar de club uit München bedreigen, dat is toch nog een andere zaak. Zeker als je beste speler, Leon Goretzka, met een vrije transfer richting Bayern trekt. Ook de talentvolle Max Meyer vertrok met een gratis transfer, net als toptalent Tilo Kehrer voor veel geld naar PSG. Dat maakt de komst van Sebastian Rudy en Suat Serdar niet goed. Schalke kijkt best eerst naar beneden (lees: Dortmund).

Sporting Lissabon

Het was een seizoen om snel te vergeten voor Sporting Lissabon, met een aanval van hooligans op de eigen spelers als dieptepunt. Dat resulteerde in een zomer vol uitgaande transfers. William Carvalho, Cristiano Piccini, Rui Patricio, Seydou Doumbia, Bryan Ruiz, Gelson Martins en Rafael Leao zochten allemaal andere oorden op. Die laatste vijf deden dat transfervrij...

Oneervolle vermelding: Marseille (wegens geen degelijke spits gekocht en heisa rond Mario Balotelli)