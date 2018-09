Vlaanderen zet zinnen op Brussels Airport

De Vlaamse regering overweegt om via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV mee te dingen naar een belang in Brussels Airport. Dat vernam De Tijd. De Vlaamse interesse in de strategisch belangrijke luchthaven ligt communautair gevoelig.

Brussels Airport is in handen van de federale overheid (25 procent + 1 aandeel), het Canadese Pensioenfonds OTPP (39 procent) en de Australische investeringsgroep Macquarie (36 procent). Die laatste wil haar participatie verkopen. De verwachting is dat het verkoopproces in het najaar wordt opgestart.

De interesse van PMV ligt politiek gevoelig. De vliegroutes rond Zaventem vormen al jaren een communautaire splinterbom, vooral sinds de invoering van de strikte geluidsnormen in het Brussels Gewest. Bovendien investeert het Waals Gewest fors in de luchthavens van Charleroi en Luik. Het is dan ook de vraag of de MR van premier Charles Michel bereid is om een Vlaamse instap te steunen.

Verschillende buitenlandse pensioen- en infrastructuurfondsen en verzekeraars tonen interesse in de participatie, maar ook institutionele beleggers uit eigen land. Aan Belgische zijde gaan naast PMV ook de namen van de verzekeraars AG, Ethias en Belfius Insurance over de tongen. De kans is reëel dat de voorkeur uitgaat naar een consortium met een Belgische of Vlaamse kandidaat, kwam De Tijd te weten.