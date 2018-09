Opnieuw kabeldiefstal op het spoor

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft zaterdag opnieuw een kabeldiefstal vastgesteld op het spoor. Daardoor was het treinverkeer tussen Namen en Charleroi zaterdagochtend een tijdlang onderbroken. Vrijdag nog had Infrabel ook al af te rekenen met drie kabeldiefstallen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in het Naamse Ronet een grote hoeveelheid kabels gestolen, waardoor aanvankelijk geen treinen konden rijden tussen Namen en Charleroi. Zaterdagochtend rond 6.30 uur kon het treinverkeer hernemen.

Infrabel giet sinds enkele dagen beton over kabels langs de sporen om koperdieven tegen te houden.