Roel Vanderstukken komt tijdens gemeenteraadsverkiezingen op voor Groen

Glabbeek - Zanger en acteur Roel Vanderstukken, onder meer bekend van ‘Familie’ en ‘Steracteur Sterartiest’, komt op 14 oktober op voor Groen in Glabbeek op de lijst SamenGROEN. “Glabbeek heeft nood aan Groen in het bestuur en daar wil ik graag mijn steentje toe bijdragen”, luidt het. Vanderstukken wil meer aandacht voor dialoog, verkeersveiligheid en duurzaam ondernemen.

“Dit is het juiste moment om de stap te zetten”, zegt Vanderstukken. “Glabbeek kent een rijk verenigingsleven, maar er zijn te weinig openbare plekken om elkaar te ontmoeten. Ik geloof in de kracht van een zorgzame samenleving, van dialoog en ontmoeting, en wil me engageren om dat nog meer mogelijk te maken in Glabbeek.”

Voorts wil Vanderstukken zich ook inzetten voor meer verkeersveiligheid. “De Glabbekenaar maakt zich terecht veel zorgen over onveilig verkeer. Als je wil gaan naar een gemeente met veilige wegen voor iedereen, dan is SamenGROEN de enige logische keuze.”

De zanger en acteur wil met zijn engagement Groen verder ingang doen vinden bij het brede publiek. “Groen focust naast de sociale en groene thema’s ook op duurzaam ondernemerschap. De verbreding van de partij en de positieve manier waarop ze aan politiek doet, spreekt me erg aan. Ik wil zo Groen een duw in de rug geven, in de eerste plaats bij SamenGROEN in Glabbeek.”

“Meer en meer mensen zetten stap naar ons”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci is heel tevreden met de stap van Roel Vanderstukken. “Wie verkeersveiligheid, duurzaam ondernemen en dialoog belangrijk vindt, komt automatisch uit bij Groen. Meer en meer mensen zetten de stap naar ons. Als kandidaat op een lijst, als vrijwilliger tijdens de campagne of als kiezer. Elk engagement, groot en klein, zorgt ervoor dat we op 14 oktober een stap dichter zijn bij menselijkere, eerlijke en gezondere steden en gemeenten.”