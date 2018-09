Arbeider komt om bij zware woningbrand, vijf collega’s kunnen huis net op tijd verlaten

Foto: if

Wachtebeke - Een arbeider is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een zware woningbrand in Wachtebeke, zo bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Vijf andere bewoners, arbeiders van hetzelfde bouwbedrijf, konden op het nippertje ontkomen aan de vlammen.

De brandweer werd rond 2.15 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Akkerstraat. Enkele huizen daar worden verhuurd aan een bouwbedrijf, die ze op haar beurt onderverhuurt aan werknemers.

De woning staat in een zonevreemd wijkje, midden in de bossen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, ging het al om een uitslaande brand. Vijf van de zes bewoners hadden de woning op tijd kunnen verlaten, de zesde bewoner niet. Zijn identiteit is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om een Tsjech, aldus de brandweer.

Het is voorlopig niet duidelijk hoe de brand ontstaan is. Het parket opent een onderzoek. Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld voor verder onderzoek.