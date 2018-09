Lidl moedigt medewerkers aan tot sport en gezonde voeding

Zitten is het nieuwe roken. Maar hoe krijg je je collega’s aan het bewegen? De vraag is simpel, het antwoord divers. Bij Lidl in Wevelgem kiezen ze zowel voor de aanpak van aanmoediging als die van een wedstrijd. Van een sportkalender tot een challenge. Van een ladies night tot fitnessbank.

Ladies Night Rockabilly Edition. Het is misschien niet de sportactiviteit die je meteen zou verwachten, maar sportief was het zeker. Het initiatief in Brugge maakte deel uit van de sportkalender van Lidl. “Ons hoofdkantoor reikt jaarlijks een kalender aan met activiteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Lidl betaalt het inschrijvingsgeld dan terug”, vertelt Eline Velghe, medewerker van de regionale personeelsdienst in Wevelgem.

Tachtig deelnemers

Vorig jaar stond deze activiteit in Brugge ook al op de kalender. “Toen was het iets meer op aerobics gericht. Dit keer was het een dansworkshop Swing en Lindy Hop, alleen voor dames”, vertelt Eline, die voor de promotie zorgde. “We hebben affiches gemaakt die we in onze nabije winkels hebben verspreid en ook via het intranet.”

Het werd een groot succes. “Van Lidl deden er tachtig dames mee. We hebben bij de organisatoren moeten aandringen om nog enkele deelneemsters toe te voegen. Een paar hebben we zelfs moeten weigeren”, vertelt Eline. “Het leuke was dat jong en oud kon deelnemen. Je moest dus geen marathonloopster of wielrenster zijn om mee te komen dansen.”

Geluk met schiftingsvraag

Daarnaast werd vanuit het bedrijf ook een wedstrijd georganiseerd: post een week lang elke dag een foto van een gezonde maaltijd die je die dag hebt gegeten, zet vijf dagen lang elke dag 10.000 stappen én ga driemaal per week sporten. Voor collega Maarten Preneel, manager goederenontvangst in het Lidl distributiecentrum in Wevelgem, waren de drie gezondheidsuitdagingen een kolfje naar zijn hand. Bovendien: de spinningfiets was voor de fanatieke fietser - “op de mountainbike, maar ook op de koersfiets”- een erg aantrekkelijke hoofdprijs.

Die hoofdprijs ging uiteindelijk naar een collega, maar voor de derde uitdaging viel hij wel in de prijzen. “Ik was die maandag een toer gaan fietsen. Die woensdag had ik per toeval al gepland om te gaan skiën op een indoorpiste. En die vrijdag vertrok ik op weekend om te mountainbiken”, herinnert hij zich. Die drie sporten, en een beetje geluk met de schiftingsvraag, leverden hem een soepmaker én een fitnessbank op. Of hoe hij door de drievoudige uitdaging in de prijzen viel.

