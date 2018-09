Traiteur uit Zaventem stelt 7 mensen met beperking te werk

Als jongeman liep Arne Dierickx een hersenletsel op tijdens het skiën. Na een lange revalidatieperiode ging hij op zoek naar een job die hem opnieuw arbeids- en levensvreugde zou geven. Met de hulp van een jobcoach vond hij werk bij Traiteur Claessens André uit Zaventem. Daar werken 23 mensen waarvan maar liefst 7 met een beperking. “Mensen met een beperking hebben een duwtje in de rug nodig, net zoals andere mensen.”

Het verhaal van Arne Dierickx is behoorlijk heftig. Toen hij uit coma ontwaakte, moest hij vooral werken aan de revalidatie van zijn linkerarm en -been. “Het hersenletsel dat ik opgelopen had, was een echte klap voor me. Het maakte dat ik twee jaar thuis gebleven ben”, vertelt Arne. Hij nam nadien contact op met de vzw Job-Link, onderdeel van Emino, een organisatie die werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking begeleidt in hun zoektocht op de arbeidsmarkt.

Hotelmanagement

Het was via een jobcoach van Job-Link dat Arne in contact kwam met Traiteur Claessens André, een familiebedrijf in volle groei dat op zoek was naar nieuwe medewerkers. “Ik was op een punt gekomen dat ik de draad met het gewone leven weer wilde oppikken”, vertelt Arne Dierickx. “Ik had nood aan sociale contacten en wilde graag opnieuw iets voor anderen betekenen.” Vandaag werkt Arne bij het cateringbedrijf als leverancier van kant-en-klaar maaltijden. Met zijn bestelwagen doet hij de huis-aan-huis bedeling.

Het frontaal hersenletsel bracht ook een gedragsverandering met zich mee. Arne kan soms nog wat ongeremd reageren, al wordt hieraan gewerkt en krijgt hij hiervoor nog altijd psychologische begeleiding. Voor zijn ski-ongeval, studeerde hij hotelmanagement. Na het ongeluk was dit niet meteen mogelijk. Al gaat hij in de toekomst misschien opnieuw hogere studies doen.

Springplank naar nieuw leven

Arne is best tevreden met zijn nieuwe start. “Mijn job is gevarieerd. Wij leveren maaltijden aan huis bij senioren. Daardoor kom ik op veel plaatsen”, vertelt hij. “Mensen waarderen dat je niet alleen hun maaltijd brengt maar ook even de tijd neemt om een babbeltje te slaan. Ze houden van dat persoonlijk contact. Het geeft ook mij een fijn gevoel. Ik kom dan ook met een glimlach naar m’n werk.”

Arne voegt eraan toe dat hij waardeert dat zijn werkgever hem de kans geboden heeft om de overgang naar het arbeidscircuit te maken. “Mijn job betekent voor mij meer dan een job. Het brengt structuur in m’n leven en biedt me een springplank naar een nieuw leven. Een leven waarin mijn arbeidsbeperking me niet belet om opnieuw stappen voorwaarts te zetten.”

Terugkrijgen wat je geeft

Bij Traiteur Claessens André werken 7 mensen met een arbeidsbeperking. Zo hebben er 3 autisme, anderen hebben gehoor- of zichtproblemen. Er is ook één psychiatrische patiënt en dus Arne die herstelt van een hersenletsel.

Met zijn keuze kiest André Claessens niet voor de makkelijkste weg. “Het is een feit dat mensen met een arbeidsbeperking wat extra zorg en aandacht vragen. Het is een kwestie om daar wat tijd voor te maken en het nodige geduld op te brengen. Maar in de meeste gevallen krijg je daar heel veel voor terug. Hun loyaliteit is opvallend”, stelt hij.

Zorgsector

Soms gebeurt het, zo erkent Claessens, dat ze wat hulp kunnen gebruiken bij het invullen van papieren of het vervullen van administratieve verplichtingen. “Als dat het geval is, assisteren we hen daar graag bij. De aandacht die we hun geven, komt vanuit het hart. Als bedrijf willen we graag iets teruggeven aan de samenleving. Het valt trouwens op dat je op de een of andere manier terugkrijgt wat je geeft.”

Zou die openheid iets te maken kunnen hebben met het professionele verleden van de oprichter, André Claessens? “Ik heb jarenlang in de zorgsector gewerkt. Dan leer je om je niet op de beperkingen maar op de mogelijkheden van mensen te focussen”, antwoordt hij.

