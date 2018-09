Marko Marin tekent bij Rode Ster Belgrado

Rode Ster Belgrado heeft zich versterkt met Marko Marin. De 29-jarige linksbuiten, die de voorbije twee seizoenen bij Olympiakos Piraeus speelde, tekent bij de Servische landskampioen een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar.

Marin werd geboren in het toenmalige Joegoslavië als kind van Bosnische en Servische ouders, maar groeide op in Duitsland. Als speler van Borussia Mönchengladbach ontpopte hij zich tot Duits international, wat hem een transfer naar Werder Bremen en later Chelsea opleverde. Bij The Blues kon hij echter niet doorbreken, waarop vier uitleenbeurten volgden - onder andere aan Anderlecht in 2015. Olympiakos Piraeus nam de zestienvoudige international in de zomer van 2016 definitief over van Chelsea, nu kon hij transfervrij naar de Servische hoofdstad.

Ook Richmond Boakye, de Ghanese spits die afgelopen winter lang in beeld was bij Anderlecht, verhuist naar de Servische landskampioen. Voor hem is het een terugkeer naar het oude nest: in februari 2018 ruilde hij Rode Ster Belgrado voor het Chinese Jiangsu Suning. Bij Rode Ster Belgrado scoorde hij in dertien maanden tijd 39 keer in 48 wedstrijden.

Rode Ster Belgrado zit bij zijn eerste deelname aan de groepsfase van de Champions League onderverdeeld in een groep met Paris Saint-Germain, Liverpool en Napoli.

