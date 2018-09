Augustus was klimatologisch een normale maand

Augustus was een normale maand op het vlak van gemiddelde temperaturen en neerslaghoeveelheid. De zomer zelf was, zoals al bekend, de warmste sinds het begin van de metingen en kende ook een abnormaal lage neerslaghoeveelheid en een uitzonderlijk laag aantal neerslagdagen. Dat blijkt zaterdag uit de klimatologische overzichten van het KMI.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 19,4 graden Celsius, terwijl dat normaal 18 graden is. De gemiddelde maximumtemperatuur was 24,1 graden Celsius (normaal 22,6 graden Celsius) en de gemiddelde minimumtemperatuur was 14,8 graden Celsius (normaal 13,6 graden Celsius).

Eind juli en begin augustus werd ook een tweede hittegolf opgetekend, met in Ukkel minimum 5 opeenvolgende dagen met maximumtemperaturen van 25 graden of meer, waarvan 3 dagen 30 graden of meer. Die begon op 29 juli en eindigde op 7 augustus, meteen ook de warmste dag.

Op de 7de werd toen de hoogste temperatuur in België opgetekend in Koersel (Beringen), met 37,1 graden. De laagste temperatuur in België werd op de 26ste opgetekend, in het Luxemburgse Gouvy. Toen daalde de temperatuur er tot het nulpunt.

Ook de neerslaghoeveelheid in Ukkel kende in augustus normale waarden. Er viel 69,2 mm neerslag (normaal 79,3 mm) op 11 dagen (normaal 14,5 dagen). Bijna de helft viel op 1 dag: 33,3 mm op 16 augustus.

De weerkundige zomer van 2018 was de warmste zomer in België sinds het begin van de waarnemingen in 1833. De gemiddelde temperatuur in de maanden juni, juli en augustus in Ukkel bedraagt 19,8 graden Celsius. Het totale aantal neerslagdagen (20) was het laagste sinds 1901, niet veel meer dan het record uit 1835 (18 dagen).