Motorrijder komt om na ongeval met wagen

Na een ongeval tussen een motor en een wagen is de motorrijder om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde vrijdag rond 17 uur in Frameries. De motorrijder was nog in kritieke toestand naar de spoeddiensten overgebracht, maar is aan zijn verwondingen bezweken.

Het is nog niet duidelijk wat het ongeval heeft veroorzaakt. De motor en de wagen kwamen hard met elkaar in botsing. De motard werd verschillende meters ver geslingerd.

De hulpdiensten en de politiezone Bergen-Quévy kwamen ter plaatse. De motorrijder was in kritieke toestand en ter plaatse nog gestabiliseerd, waarna die naar een ziekenhuis in de buurt werd overgebracht. Enkele uren later bezweek hij aan zijn verwondingen.