Een vrouw heeft zaterdagvoormiddag rond 10 uur een hartstilstand gekregen nadat ze door een auto aangereden werd op een zebrapad in het centrum van Esneux, in de provincie Luik. Dat meldt het parket van Luik.

Het slachtoffer kon ter plaatse worden gereanimeerd. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis, maar het is onduidelijk of ze nog in levensgevaar verkeert. Een deskundige werd naar de plaats van het ongeval gestuurd.