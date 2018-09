Luxemburgs sprookje in de Europa League

F91 Dudelange heeft het voor mekaar gekregen: als eerste Luxemburgse club stoot het door naar de groepsfase van de Europa League. Na winst tegen het Roemeense Cluj lootte het team vrijdag een gedroomde poule.

Nooit eerder kon een ploeg uit het Groothertogdom zich plaatsen voor de eindronde van een Europees toernooi. Tot donderdagavond, toen F91 de Roemeense landskampioen Cluj in de laatste voorronde verlsoeg met 2-3. De Luxemburgers schakelden in eerdere voorrondes al het Kosovaarse Drita en de Poolse kampioen Legia Warschau uit. Luxemburg op z’n kop door de kwalificatie, en daar stopte het niet mee: in Monaco kwamen AC Milaan, Olympiakos en Real Betis uit de trommel. Higuain en co mogen zich opmaken voor een trip naar het Stade Josy Barthel, met een capaciteit van 8000 plaatsen. Benieuwd of de Luxemburgse fans San Siro gevuld krijgen...