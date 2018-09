Londens burgemeester Sadiq Khan hangt in gele bikini boven de stad

Labour-tegenstanders protesteren zaterdag op een wel heel bijzondere manier tegen de Londense burgemeester Sadiq Khan. Een gigantische ballon in de vorm van Khan, compleet met gele bikini, hing de hele voormiddag boven het Britse parlement.

Sadiq Khan, een politicus voor Labour, is zaterdag kop van Jut in de Britse hoofdstad. Tegenstanders van de Britse arbeiderspartij hebben een gigantische ballon laten maken naar de figuur van Khan, en hebben hem meteen ook een gele bikini aangetrokken. De ballon hing de hele voormiddag boven het Britse parlementsgebouw.

Na Donald Trump

De actie is een reactie op de ballon van de Amerikaanse president Donald Trump als baby, die naar aanleiding van Trumps bezoek in juli boven de hoofdstad vloog. Khan gaf daar toen zijn goedkeuring voor. “We willen zien of de vrijheid van meningsuiting voor iedereen opgaat”, staat te lezen op de website waarop mensen geld konden geven voor de actie. In totaal werd meer dan 65.000 euro opgehaald voor de 9 meter lange ballon. De demonstranten willen ook aanklagen dat Khan er voorlopig niet in geslaagd is de criminaliteitscijfers te doen dalen.

Khan zelf reageert laconiek. “Als mensen op zaterdag naar mij in een gele bikini willen kijken, zijn ze welkom. Maar geel is niet echt mijn kleur”, klinkt het in The Guardian.

Dieetmerk

De gele bikini verwijst overigens naar een campagne van een dieetmerk die Khan aan het begin van zijn ambtstermijn in 2016 uit de Londense metro bande. Op de affiches was een jonge slanke vrouw in gele bikini te zien, met de vraag “is je bikini body klaar?”. Volgens Khan drong het merk jonge vrouwen daarmee een onrealistisch schoonheidsideaal op.