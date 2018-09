“Problemen VLM tonen opnieuw aan dat Antwerpse luchthaven niet rendabel kan zijn”

Antwerpen - Het nieuws dat luchtvaartmaatschappij VLM Airlines in Antwerpen in vereffening gaat en alle activiteiten stopt, is voor de partijen Groen en SP.A geen verrassing. Beide partijen pleiten opnieuw voor een sluiting van de Antwerpse luchthaven en een reconversie van het terrein.

“Met Groen zeggen we al jaren dat een zakenluchthaven in Deurne nooit rendabel kan zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ingrid Pira. “Dat deze Vlaamse regering in 2014 toch besloot om toeristische bestemmingen mogelijk te maken en ze verder te blijven subsidiëren is onbegrijpelijk.”

Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws toont mededogen voor het personeel van VLM. “Anderzijds ligt deze gebeurtenis in lijn met wat wij al lang zeggen, namelijk dat het erg moeilijk is om ervoor te zorgen dat deze luchthaven winstgevend wordt.

Meeuws stelt zich ook vragen bij de laconieke houding van de directie van de Antwerpse luchthaven. “Je verliest 17 procent van je omzet en doet alsof er niets aan de hand is. Het bedrag aan subsidies dat de luchthaven ontvangt, ligt nu al hoger dan de omzet.” De voorgestelde oplossingen om het verlies van VLM op te vangen, zijn volgens Meeuws net wat over de partijgrenzen heen niemand wil: van de zakenluchthaven een toerismeluchthaven maken.

Zowel Groen als de SP.A zien in het luchthaventerrein een waardevolle plek waar mooie projecten gerealiseerd kunnen worden. “Een project dat toekomstgericht is, duurzame werkgelegenheid genereert en een meerwaarde in plaats van overlast voor de omgeving”, zegt Pira. Ook de SP.A wilt een reconversie van het terrein, met behoud van de bedrijvigheid.