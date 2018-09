Paus Franciscus wil plastic uit de oceaan

Paus Franciscus heeft zaterdag tijdens een ontmoeting met zakenmensen in het Vaticaan een oproep gedaan om plastics uit de oceanen te weren. “We mogen niet toelaten dat de zeeën en oceanen bedekt worden met eilanden van plastiek.”

De paus pleitte ook voor meer regelgeving en controle op sluikstorten in zee, zeker in gebieden die buiten de nationale territoriale wateren vallen. “Het is absoluut nodig om te handelen, alles hangt van ons af.”

Tegelijkertijd brak de paus een lans voor drinkbaar water voor iedereen. “Deze wereld heeft een grote schuld ten opzichte van armen die geen toegang hebben tot drinkbaar water, want dat is het zelfde als hen het recht op leven ontzeggen.”