Brugs burgemeester Renaat Landuyt beklad met Hitlersnor en hakenkruisen

Brugge - De verkiezingsborden duiken overal op in het straatbeeld. En dat is ook de vandalen niet ontgaan. Nadat Mercedes Van Volcem (Open VLD) eerder deze week omgedoopt werd tot ‘Mazda’ op één van haar borden was het nu de beurt aan burgemeester Renaat Landuyt (S-PA). Deze keer was het vandalisme echter minder ludiek.

Op één van zijn borden in Zeebrugge kreeg hij een snor en kapsel zoals Hitler aangemeten. Bovendien werden meerdere hakenkruizen op het bord getekend.

De burgemeester betreurt het vandalisme. “Dit is jammer”, zegt hij. “Een democratie kan mooi zijn als iedereen mekaar respecteert. De niet-democratische symboliek kan moeilijk erger zijn dan deze bekladding. Ik zal het bord zo snel mogelijk vervangen. Of ik een klacht overweeg? Neen, we gaan het niet meer aandacht geven dan nodig.”