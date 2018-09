De transferperiode zit erop, ook in Nederland. Bij Ajax werd ook stevig gewerkt door Marc Overmars, directeur voetbalzaken: de club uit Amsterdam haalde onder andere Daley Blind terug van Manchester United en liet toptalent Justin Kluivert naar AS Roma vertrekken. Op deadline day was het echter kalm bij de Ajacieden. Om de drukke zomermercato af te sluiten, bracht de club een ludiek filmpje met Overmars in de hoofdrol.