Doelman van 62 miljoen gaat gruwelijk in de fout, maar Liverpool wint toch opnieuw

Liverpool heeft ook op de vierde speeldag van de Premier League weer gewonnen, maar even leek het alsof de Reds nog in een penibele situatie terecht zouden komen. Liverpool leidde met 0-2 toen nieuwe doelman Alisson Becker op gruwelijke wijze in de fout ging. Na een slechte terugspeelbal kon Iheanacho met de bal aan de haal, waarna Ghezzal scoorde. Verder dan 1-2 kwamen de Foxes niet, waardoor Liverpool met 12 op 12 leidt.

Na een vroeg doelpunt van Sadio Mané en een tweede treffer van Roberto Firmino vlak voor de rust leek Liverpool zijn schaapjes al vroeg op het droge te hebben. Niets was echter minder waar: Leicester City kwam in het tweede bedrijf sterk opzetten en zorgde voor een pak druk. Na een slechte pass van Virgil Van Dijk en de blunder van Alisson werd het toch nog spannend, maar de Foxes konden de gelijkmaker niet meer scoren in het resterende halfuur.

Leicester City kampeert in de buik van de Premier League met 6 op 12, terwijl Liverpool voorlopig als enige club een 12 op 12 heeft. Chelsea, Tottenham en Watford kunnen later dit weekend weer op gelijke hoogte komen.