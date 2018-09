Casteels niet in selectie Wolfsburg, maar de doelman heeft daar gegronde (en leuke) reden voor

Doelman Koen Casteels zal deze namiddag niet present zijn bij Wolfsburg in de Bundesliga-wedstrijd op het veld van Bayer Leverkusen. De 26-jarige Belg zit immers niet in de selectie. De doelman is daar echter niet rouwig om want hij verliet zijn teamgenoten enkele uren voor de aftrap... om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan.

Na het verlies van kapitein Josuha Guilavogui door een blessure zou Casteels de aanvoerdersband dragen tegen Leverkusen, maar dat gaat dus niet door. De Oostenrijker Pavao Pervan, die deze zomer overkwam van LASK uit het Oostenrijkse Linz, is zijn vervanger in doel en maakt zo zijn debuut in de Bundesliga.

Er moet iets in het leidingwater zitten in Wolfsburg: Casteels is al de zesde Wolfsburg-speler die in iets meer dan een maand tijd vader wordt. Voor hem mochten Marvin Stefaniak, Yunus Malli, Paul Georges Ntep, Wout Weghorst en Renato Steffen nieuw bloed in de familie verwelkomen.