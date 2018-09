Ouders halen herinneringen op door terugkeer Meli Park: “Het was avontuurlijker dan Plopsaland”

Nostalgie troef momenteel in Plopsaland. Daar vinden namelijk de Meli Park Revival Weekends plaats. Vooral voor de ouders en grootouders een welgekomen transformatie van het pretpark, die zo een heleboel herinneringen kunnen ophalen uit de periode dat Studio 100 nog niet in het bezit was van Meli Park. Al klinkt er ook lichte kritiek: “Spijtig dat we niet alle attracties van vroeger kunnen laten zien aan onze kinderen.”

Het is immers de drijfveer van vele ouders en grootouders om net voor de start van het nieuwe schooljaar het pretpark te bezoeken. De Papegaaienshow, de Splash, het vrolijke deuntje van Apirama, … het is allemaal voor even terug. En in de Meli Expo hangen bovendien een heleboel foto’s van hoe Meli Park er vroeger uitzag.

Maar ondanks het speciale programma is de honger naar nostalgie niet bij iedereen volledig gestild. “Ik vind het wel jammer dat we niet alles kunnen meemaken uit de tijden van Meli”, klinkt het bij iemand. “Vroeger kwam ik hier vaak met mijn ouders en broer. Het was een dag waar we echt naar uitkeken. Plopsaland is ook niet mis hoor, maar Meli Park was avontuurlijker.”

Zowel op 1, 2, 8 als 9 september wordt het pretpark tijdelijk omgetoverd tot Meli Park.