Dochter van senator John McCain haalt hard uit naar Trump op begrafenis van vader. Ook Obama en Bush delen sneer uit

De rouwplechtigheid voor de vorige week overleden Amerikaanse senator John McCain (81) is zaterdag begonnen. Eén van de sprekers tijdens de dienst was de dochter van de Republikein, Meghan McCain. Tijdens haar speech haalde ze hard uit naar president Donald Trump, die niet gewenst is op de plechtigheid. Ook oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama deelden sneren uit naar Trump.

Meghan McCain. Foto: REUTERS

Meer dan drieduizend mensen, onder wie politici uit binnen- en buitenland, zijn zaterdagochtend (lokale tijd) aanwezig op de rouwplechtigheid voor McCain, die vorige week zaterdag op 81-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. De Amerikaanse president Donald Trump is niet één van hen. McCain zou voor zijn dood uitdrukkelijk hebben gevraagd Trump niet uit te nodigen voor de afscheidsplechtigheid. De partijgenoten lagen geregeld in de clinch met elkaar en McCain gold als één van de scherpste critici van president binnen de Republikeinse partij. Trumps dochter Ivanka is wel aanwezig.

“Amerika was altijd al groot”

Een opvallend moment tijdens de ceremonie was de toespraak van McCains dochter Meghan. “Het Amerika van John McCain moet niet opnieuw groot gemaakt worden, want Amerika was altijd al groot”, zei ze onder meer. Het is een duidelijke sneer naar de Amerikaanse president en zijn campagneslogan ‘Make America great again’.

Video: Reuters

Bush en Obama

Verrassend genoeg namen ook oud-presidenten Barack Obama en George W. Bush het woord. Zij waren beiden ooit directe politieke tegenstanders van McCain. In 2000 werd Bush over McCain verkozen als Republikeins presidentskandidaat. Acht jaar later nam McCain het op tegen Obama in de presidentsverkiezing. Toch wilde de senator dat zij spraken op zijn begrafenis. “Wat is een betere manier om als laatste te lachen dan aardige dingen over John te zeggen voor een nationaal publiek”, grapte Obama.

Obama spreekt tijdens de dienst. Foto: EPA-EFE

Uithalen

Maar ook hij en Bush gebruikten hun speech om uit te halen naar Trump. “John kwam op voor een vrije en onafhankelijke pers. Dat is van levensbelang voor onze democratie”, aldus Obama. Een duidelijke verwijzing naar Trumps aanvallen op de media. Verder zei hij dat McCain begreep dat ‘Amerikaan zijn’ niet wordt bepaald door je afkomst of uiterlijk, maar “door het credo dat iedereen gelijk is”. Een onmiskenbare uithaal naar Trumps migratiebeleid.

Tijdens zijn speech zei Bush ook enkele dingen die geïnterpreteerd kunnen worden als sneer naar Trump. “John respecteerde de waarde van ieder leven, een waarde die niet stopt aan de grens en niet uitgewist kan worden door dictators”, klonk het onder meer.

Verdienste

Heel wat Amerikaanse politici hebben de voorbije week de verdienste onderstreept van McCain.Tijdens een plechtigheid die vrijdag plaatsvond in het Capitool, had ook vicepresident Mike Pence eer betoond aan de overleden Senator. Zondag wordt McCain met militaire eer begraven op het terrein van de Marineacademie in Annapolis, in de deelstaat Maryland.