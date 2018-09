Moeder overleden Belgische zakenman is er zeker van: “Hij stierf geen natuurlijke dood in Moskou”

De Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman, wiens levenloze lichaam woensdag in Moskou werd gevonden, stierf geen natuurlijke dood. Dat zegt zijn moeder tegen VTM Nieuws. Het Belgisch federaal parket is ondertussen een onderzoek gestart.

De 61-jarige De Cooman, vicepresident bij het Russische staalbedrijf NLMK, werd woensdagmiddag dood aangetroffen onder zijn flat op de negende verdieping van het ‘House on The Embankment’, een duur appartementsgebouw nabij het Kremlin en het Rode Plein.

Volgens Russische media was De Cooman woensdagmiddag met een vriend aangekomen aan het gebouw: naar verluidt ging de Belgische zakenman even naar zijn appartement terwijl zijn vriend beneden op hem wachtte, en viel De Cooman een paar minuten later uit het raam. De politie van Moskou beschouwde de omstandigheden waarin dat gebeurde in eerste instantie als “onduidelijk”, en startte een onderzoek. Een dag later sloten de autoriteiten het onderzoek echter alweer.

Verdoving

Marie-Madeleine Meunier, de moeder van De Cooman, is er zeker van dat er sprake is van kwaad opzet bij de dood van haar zoon. De Russen zouden achter het overlijden zitten. De Cooman ging nooit ’s middags naar zijn appartement, aldus de moeder. “Woensdag kreeg hij de vraag om dat wel te doen, hij had ook net naar zijn zus een bericht gestuurd dat alles goed ging”, zegt ze tegen VTM Nieuws.

“Enkele ogenblikken later ligt zijn lichaam op het gelijkvloers op de grond.” Marie-Madeleine stelt dat er iemand in het appartement van haar zoon was, die hem verdoofde en vervolgens door het raam gooide. Zelfmoord is uitgesloten, zegt de moeder nog. “Hij was een diep gelovig mens, hij zou zoiets nooit doen.”

Onderzoek federaal parket

Het federaal parket is ondertussen een onderzoek gestart naar de dood van de Belg. Het dossier is gefederaliseerd om in eerste instantie zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Dat is vrij standaard bij verdachte overlijdens in het buitenland, zo is vernomen bij het federaal parket.

Er zijn op dit moment nog geen aanwijzingen voor kwaad opzet. “We zitten nu in volle informatievergaringsfase”, klinkt het.