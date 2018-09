Opnieuw duizenden personen op de been bij linkse en rechtse betogingen in Chemnitz: politie massaal ter plaatse

In de Duitse stad Chemnitz zijn zaterdag meer dan 8.000 mensen de straat opgegaan om mee te stappen met een betoging van extreemrechts of met een tegenbetoging. Vorig week overleed een 35-jarige Duitser aan de gevolgen van een gevecht met twee personen van buitenlandse komaf. Dat resulteerde in verschillende (extreemrechtse) manifestaties, waarbij meerdere gewonden vielen.

De mars tegen immigratie telt ongeveer 4.500 deelnemers. Die betoging is opgezet door de extreemrechtse partij AfD en door de antimoslimbeweging Pegida. Ook aanhangers van de rechtse groep Pro Chemnitz stappen mee op. De betogers dragen spandoeken met opschriften als “Wij zijn het volk” en “Merkel moet weg”.

Bij een betoging tegen geweld en racisme zijn er dan weer 3.500 deelnemers. Zij protesteren in de buurt van de Johanniskirche onder de slogan “Chemnitz nazi-vrij”.

Foto: Boris Roessler/dpa

Voorlopig geen incidenten

De politie is massaal aanwezig om de manifestaties in goed banen te leiden. Voorlopig is er nog geen sprake van incidenten.

De protesten in de Oost-Duitse stad ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren extreemrechtse betogingen uitgemond in rellen en in geweld op migranten.

Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil

Foto: REUTERS