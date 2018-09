Man (35) die tiener op sporen duwde, was niet aan proefstuk toe: hij sloeg vorig jaar stationschef knock-out

Aarschot - De 35-jarige man die betrokken was bij het racistisch spoorgeweld op het station van Aarschot kreeg het afgelopen jaar al twee keer voorwaarden opgelegd voor gelijkaardige incidenten. Zo gaf hij eerder rake klappen aan de stationschef van Aarschot. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Jonas V. belaagde afgelopen zondag, samen met zijn 31-jarige vriendin en een 43-jarige vrouw, Leroy A. (15) op het station van Aarschot. De tiener stond op de trein naar Leuven te wachten. V. gaf de jongen een duw en één van de vrouwen maakte een racistische opmerking. Ze bleven A. verbaal en fysiek uitdagen en er ontstond een gevecht waarbij de man de jongen op de sporen duwde. De jongen trok de man mee. Het gevecht ging verder op de sporen.

Dat was niet de eerste keer dat V. stevig tekeer ging op diezelfde locatie, meldt Het Laatste Nieuws. De man stond dit jaar terecht, omdat hij in mei 2017 de stationschef van Aarschot had toegetakeld. Het slachtoffer gaf V. destijds te verstaan dat hij de wachtzaal proper moest achterlaten. Bij de dertiger sloegen toen de stoppen door en achtervolgde de stationschef tot in de tunnel onder de sporen. Daar schopte en sloeg hij de 56-jarige man. Het slachtoffer was twee dagen werkonbekwaam.

LEES OOK: Vriendin van dader spoorgeweld in Aarschot: “Wat we deden, valt niet goed te praten. Maar ik ben geen raciste”

De vechtpartij op de sporen in Aarschot.

Keukenmes

Maar V. heeft meer geweldsincidenten uit 2017 op zijn palmares. In het centrum van Aarschot sloeg hij een caféganger verschillende keren in de maag en trok daarbij een keukenmes. Dat leverde hem afgelopen juni tien maanden cel met uitstel op. Hij kreeg een pak voorwaarden opgelegd. Zo moest hij zich zeker een jaar residentieel laten opnemen en zich laten behandelen voor zijn heroïneverslaving.

In 2016 ging V. ook verschillende keren in de fout, waaronder een geval van slagen en verwondingen na een winkeldiefstal. Hij stal toen flessen drank uit een Carrefour en trok een bejaarde vrouw van de fiets die het voorval zag gebeuren. V. graaide in die tijd verder 50 euro uit de handen van een blinde vrouw. Daarvoor werd hij veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel. De voorwaarden zijn nog van kracht tot halverwege 2021.

Impuls

V. en de twee vrouwen die betrokken waren bij het incident van zondag werden in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. De vrouwen werden inmiddels al vrijgelaten, maar V. zit nog vast. De raadkamer van Leuven besliste vrijdag om zijn aanhouding met een maand te verlengen.

“Mijn cliënt heeft geen gestructureerd leven, laat staan vast werk. Nu is het hopen dat hij op korte termijn van de gevangenis naar een instelling kan”, stelt de advocaat van V. De raadsheer spreekt tegen dat het om een racistisch incident gaat. “Hij heeft enkel in een impuls gehandeld tijdens een uit de hand gelopen discussie.”

LEES OOK: Moeder en slachtoffer racistische vechtpartij getuigen: “Niemand deed iets, maar als het een blanke was geweest...”