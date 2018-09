Organisator van moordpoging op Russische journalist veroordeeld tot 4,5 jaar cel

Een van de organisatoren van de moordpoging op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko, wiens dood door de Oekraïense inlichtingendiensten in scène was gezet, is donderdag in Kiev veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Dat hebben de Oekraïense autoriteiten zaterdag meegedeeld.

Boris German zou als tussenpersoon iemand hebben aangezocht om de moord op Babtsjenko uit te voeren, zegt Vasil Hritsak, het hoofd van de Oekraïense staatsveiligheid (SBU). Hij heeft schuldig gepleit en heeft zijn medewerking aan het onderzoek toegezegd, meldt Hritsak nog.

Volgens Kiev was Rusland van plan Arkadi Babtsjenko, een journalist die bekend staat om zijn kritische houding tegenover het Kremlin, uit de weg te ruimen. De Russische reporter was eerder al naar Kiev uitgeweken omdat hij zich bedreigd voelde in eigen land.

Om de Russische plannen te dwarsbomen, had de Oekraïense veiligheidsdienst in mei zelf een moordpoging op Babtsjenko in scène gezet.