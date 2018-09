Kinderrechtencommissaris trekt aan alarmbel over asielcentrum: “Totaal mensonwaardige situatie”

Het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel telt een aparte vleugel voor gezinnen. Rechts: kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

Steenokkerzeel - Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen trekt zwaar aan de alarmbel over de opsluiting van een eerste gezin met kinderen in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel: “De jonge kinderen ervaren zware stress, het meisje van 6 jaar wordt geplaagd door doodsangsten”, zegt hij na een bezoek aan het centrum. “Ons land moet zo snel mogelijk een eind maken aan deze totaal mensonwaardige situatie.”

Vanobbergen kon in zijn functie van kinderrechtencommissaris donderdag het gesloten asielcentrum 127bis in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel bezoeken, pal in het verlengde van de start- en landingsbanen van de luchthaven van Zaventem.

In een nieuwe, volledig aparte vleugel voor gezinnen verblijft nu al meer dan 2 weken een Servische moeder met haar vier kinderen tussen 1 en 6 jaar. Het is de eerste keer sinds 10 jaar dat België opnieuw uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen opsluit, na verschillende veroordelingen, onder andere door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

“Terwijl de regering verschillende keren onderstreepte dat de opsluiting van kinderen zo kort mogelijk zou duren, is de maximumtermijn van 2 weken intussen al ruimschoots verstreken”, aldus Vanobbergen.

Vanobbergen vindt het ook vreemd dat de verlenging van die maximumtermijn – wat in uitzonderlijke gevallen met nog eens 2 weken kan – gebeurt zonder een grondig onderzoek naar het welzijn van de kinderen, nochtans een uitdrukkelijke voorwaarde. De kinderrechtencommissaris ging ervan uit dat zo’n onderzoek door een multidisciplinair team van onafhankelijke deskundigen zou gebeuren. “Maar volgens onze bronnen is er alleen maar een twee pagina’s tellend observatieverslag.”

Zware stress

Volgens Vanobbergen zou een grondig onderzoek hebben uitgewezen dat de kinderen zware stress overhouden aan hun opsluiting.

“Ze zijn bang voor hun toekomst, nu ze naar een land worden gestuurd waar ze niets of niemand kennen, zelfs de taal niet spreken. Ze vinden het ook moeilijk dat ze – wegens hun opsluiting – geen contact kunnen hebben met andere kinderen of familieleden. Het oudste meisje, 6 jaar, wordt geplaagd door doodsangsten, onder meer door de arrestatie door de politie.”

Grootschalig protest

Tegen de opsluiting van kinderen in het kader van hun gedwongen uitwijzing uit ons land is de voorbije maanden zwaar geprotesteerd. 325 organisaties, gaande van Unicef, de Vlaamse advocatuur tot ook Chirojeugd Vlaanderen, schaarden zich achter de campagne ‘Kinderen sluit je niet op, punt’.

Ook Vanobbergen is die mening toegedaan, zeker na zijn bezoek, en vraagt de regering met aandrang om “zo snel mogelijk een einde te maken aan deze mensonwaardige situatie”.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ontkende eerder deze week dat er “grote problemen waren met het gezin”. “Er zijn twee gespecialiseerde psychologen die het gezin elke dag zien. Een gesloten centrum is een moeilijke situatie, maar ze zijn met hun moeder, met de mogelijkheid om buiten te spelen.”

Premier Charles Michel (MR) verdedigde dit weekend het gevoerde beleid van de regering, en noemde de aanpak “wel humaan”. Hij wees ook op de verantwoordelijkheid van de uitgeprocedeerde ouders, die het zover lieten komen.