Grootste volksverhuis van het land gebeurt op de knieën én met een tuinschepje

Lommel -

Dit weekend vond in Lommel de grootste volksverhuis van het land plaats. Een paar honderd mannen, vrouwen en kinderen kregen in één dag tijd een nieuw onderkomen. Vrachtwagens, liften en dozen kwamen er niet aan te pas, wel tuinschepjes, buizen en plastic bakjes. Want het ging hem om spinnetjes. “De meest bedreigde spinnensoort van ons land”, luidt het bij Natuurpunt. “De lentevuurspin. Verhuizen we ze niet, dan sterven ze.”